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PayPal продовжив період без комісій для користувачів з України

Фото: PayPal продовжив обслуговування без комісій для українців (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародна платіжна система PayPal продовжила період, протягом якого буде обслуговувати українців без комісій, до вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, за три місяці роботи PayPal українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили і отримали платежі більш ніж на 200 млн доларів. За допомогою цієї системи українці можуть підтримувати рідних за кордоном і збирати пожертви на армію з усього світу.

Він також зазначив, що наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів.

"Дакую CEO PayPal Дену Шульману за підтримку України і близько півмільярда доларів, які за сприяння компанії надійшли на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям по всьому світу", - додав Федоров.

Нагадаємо, в середині березня PayPal повноцінно запрацював в Україні.

РБК-Україна публікувало інструкцію, як відкрити рахунок, щоб приймати і виводити гроші.

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