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Паводок в Киеве: уровень половодья немного поднялся, но аварийных подтоплений нет

Фото: в КМВА рассказали о ситуации с паводком в Киеве на 2 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве незначительно поднялся уровень половодья, некоторые территории оставляют подтопленными. При этом аварийных затоплений нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА.

По состоянию на 9:30 2 мая уровень воды в Днепре в Киеве у моста "Метро" составляет 9 297 см. Температура воды: 13°C. По сравнению с прошлым днем уровень половодья повысился всего на 1 см. При этом наблюдается стабилизация уровня воды, без существенных подъемов.

Отмечается, что прогноз динамики уровня весеннего половодья в Днепре в пределах Киева зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС.

Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый).

При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-47 см. Подтопленными остаются пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Промышленные объекты и жилые массивы столицы находятся вне угрозы подтопления.

Напомним, Укргидрометцентр сообщал, что в течение 1-4 мая на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет удерживаться затопление пойменных территорий.

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