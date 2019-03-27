Павло Фукс: віртуалізація - це не класова війна між бідними і багатими

Бізнесмен та меценат Павло Фукс прокоментував резонансну статтю The New York Times, в якій було висловлено припущення, що онлайн-послуги переважно призначені для малозабезпечених людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Фукса.

Він зазначив, що технології - наші помічники, але як і все в світі, їхній вплив може мати і негативні наслідки.

"Люди злякалися віртуалізації. Вважають, що життя онлайн - для бідних. Або малозабезпечених. Це б'є по самолюбству навіть успішних особистостей", - пише бізнесмен та меценат.

У статті американського видання озвучено думку, що розміщення екранів (в шкільних класах, лікарнях, аеропортах, ресторанах) скорочує витрати. Тепер фізичний досвід навчання, майже все життя й іноді навіть смерть, проходить перед екраном. На противагу цьому "здешевленню" новим символом статусу стала практично повна відмова від телефону, соціальних мереж та електронної пошти. Сформувалася цікава реальність: людський контакт стає розкішшю. Якщо ви дійсно на вершині ієрархії, вам не потрібно нікому відповідати. Вони повинні відповісти вам.

Фукс вважає, що сьогоднішні соціальні зміни в бік віртуалізації є частиною еволюції людства, в ході якої було багато драматичних епізодів. "Але це не класова "війна" між бідними і багатими, в бік чого розгорнулася основна дискусія в соцмережах. Еволюція людства знала багато драматичних епізодів. Сумніваюся, що сьогоднішній виклик унікальний. Ми просто адаптуємося до нового формату існування. І автор статті знайшов вдалу форму, щоб донести цю думку до широкого загалу", - йдеться в блозі.

На думку Павла Фукса, стаття The New York Times зачепила світ не тільки протиставленням "бідного" онлайну "багатому" офлайну. "Скоріше, в ній озвучені приховані загрози для соціуму майбутнього. Найперше, мова йде про самотність", - пише він.

Бізнесмен та меценат зупиняється на популярній теорії, що основа майбутнього - не люди, а технології. Він зазначає, що сьогоднішнє покоління стало свідком глобального зсуву в масовому сегменті. "На ринку послуг кількість задіяних людей буде зменшуватися. Технології - це наші помічники, але як і все в світі, їх вплив може мати і негативні наслідки", - зазначає Павло Фукс.

Нагадаємо, раніше бізнесмен і меценат озвучив 5 викликів, які повинен прийняти переможець президентських перегонів.