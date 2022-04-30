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"Павуки в банці готуються жерти один одного": Подоляк описав бачення мобілізації в РФ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав бачення ймовірного оголошення загальної мобілізації у РФ. Він заявив, це для російської влади можливість "видоїти останні накопичення з населення, що біднішає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Подоляка в Twitter.

Він зазначив, що сьогодні багато хто намагається осмислити вірогідність мобілізації в Росії з погляду військової, економічної та політичної логіки.

"Але потрібно розуміти, що російська державна машина мислить трохи іншими категоріями, а саме - корупційною логікою. Мобілізація в Росії - це національний стартап, можливість видоїти останні накопичення з населення, що біднішає. "Плати або помреш". Силовики зібралися "обілечувати" призовників, а поліцейське керівництво вже рахує свій %. Павуки в банці готуються почати жерти один одного", - вважає Подоляк.

Росія оголосить загальну мобілізацію?

Нагадаємо, напередодні британський таблоїд DailyMail опублікував матеріал із заявою міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса. Він нібито вважає, що "Росія використає парад 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для вирішального удару по Україні".

За словами Уоллеса, президент Росії Володимир Путін може оголосити нову війну світовим "нацистам" під час параду.

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Ірина ПодолякВійська РФВійна Росії проти України