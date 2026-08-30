RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Патрульные пересядут на "фантомы": в Киеве уже завтра будут ловить нарушителей по-новому

14:59 30.08.2026 Вс
2 мин
Спецавтомобили будут работать незаметно для водителей и будут фиксировать нарушения
aimg Мария Науменко
Фото: "фантомные патрули" полиции на дорогах Киева (t.me/OBiloshytskiy)

Уже 31 августа патрульные начнут использовать три "фантома" в Киеве и области. Автомобили будут автоматически фиксировать нарушение скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"С завтра три "фантомные патрули" будут работать в Киеве и Киевской области, а позже - в других областях. Также их количество увеличится в будущем", - заявил Белошицкий.

"Фантомы" – это специальные служебные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин. В то же время, они оборудованы системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

Как "фантомы" будут фиксировать нарушения

Спецавтомобили могут измерять скорость других транспортных средств как при движении, так и находясь на определенном участке дороги.

После фиксации нарушения система считывает и распознает номер автомобиля автомобиля. Данные проверяются в соответствующих базах, после чего информация передается системе автоматической фиксации.

На ее основе постановление об административном правонарушении формируется автоматически. При этом водителя в большинстве случаев не будут останавливать.

Важно, что "фантомы" способны фиксировать превышение скорости в обоих направлениях движения – как в попутном, так и встречном.

Какие нарушения могут фиксировать патрульные

Автомобили также оборудованы двумя видеокамерами. Они позволяют фиксировать нарушение правил дорожного движения впереди и сзади служебной машины.

В случае серьезного нарушения, например, создания аварийной ситуации, патрульные могут остановить водителя. После этого инспекторы рассматривают дело об административном правонарушении в соответствии с требованиями статьи 35 Закона "О Национальной полиции".

"Главная цель "фантомов" – уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах Украины", – подытожил начальник Департамента патрульной полиции.

Напомним, с 20 августа в Украине заработали 50 новых камер автофиксации. Шесть из них установили в Киевской области - на дорогах Н-01, Р-69, Н-07, М-01-01 и М-07.

В частности, камеры контролируют движение в направлении Леоновки, Киевской ГЭС, Гоголева, Броваров и Киева.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Патрульная службаПолиция КиеваУкраинаВодителиКиевКиевская область