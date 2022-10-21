Патриотические аксессуары в Цитрусе — транслируйте поддержку повсюду

Патриотический дроп в Цитрусе — это разнообразие тематических аксессуаров в самых дорогих сердцу сине-желтых цветах и с государственной символикой Украины.

Рюкзаки, ремешки для часов и смарт-трекеров, ароматизаторы в машину, чехлы на смартфоны и т.д. — детали, которые подчеркнут вашу любовь и поддержку.

Рюкзак Divoom Backpack-M со светодиодной панелью с технологией Smart Pixel Art, на которую можно самостоятельно устанавливать рисунок благодаря приложению на смартфоне. Стильный и оригинальный аксессуар для всех, кто любит подчеркивать свою индивидуальность.

Яркие с картинками и известными фразами или сдержанные одноцветные с государственными символами – это все о чехлах на смартфоны. Телефон всегда под рукой, так пусть он постоянно напоминает о том, что так важно.

Защитные пленки с украинской тематикой освежат оформление любого гаджета и защитят его от царапин, пыли и потертостей. Они — отличная альтернатива чехлам, так как в отличие от них, почти не ощущаются на гаджете.

А для автовладельцев есть стильные автомобильные ароматизаторы, которые наполнят салон не только приятным ароматом, но и патриотическим настроением. Согласитесь, что на собачку Патрона смотреть приятнее, чем на елку?

Украина – это каждый из нас. Покажите это с помощью патриотических аксессуаров из Цитруса.