Patriot, танки Leopard и вертолеты. Что Украина за время войны успела получить от Германии

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Поставки оружия

Энергетическая и гуманитарная поддержка

Поставки оружия

До полномасштабного вторжения Германия исключала поставки летальной помощи Украине, но уже после 24 февраля 2022 года резко изменила свою позицию. Сначала Берлин давал добро другим странам на поставки Украине вооружений, потом уже сам начал формировать первые пакеты летальной помощи.

Сначала речь шла о стрелковом оружии и ПЗРК, но уже через полтора месяца войны бывший министр обороны Кристина Ламбрехт приняла решение о передаче Киеву зенитных установок Gepard, которые могут эффективно бороться с вражескими дронами и крылатыми ракетами.

Впоследствии Германия решила передать Вооруженным силам Украины небольшую партию самоходных артиллерийских установок PzH 2000, которые очень эффективно показали себя на поле боя из-за своей точности.

В начале лета 2022 года канцлер Олаф Шольц сообщил, что его страна передаст Киеву современную систему ПВО IRIS-T, которая может уничтожать крылатые ракеты и самолеты противника. Помощь была крайне актуальна, поскольку Украина имела только советские системы противовоздушной борьбы и их количество было недостаточным. Впоследствии Украина начала получать от Германии бронетранспортеры M113 и Dingo ATF, а также реактивные системы залпового огня M270.

В январе прошлого года Шольц анонсировал первую поставку Украине ЗРК Patriot, который может бороться с баллистическими ракетами россиян, а также партию боевых машин пехоты Marder. Последние понадобились Украине во время летнего контрнаступления, техника использовалась во время атак на позиции россиян в Запорожской области. А теперь ВСУ используют Marder на Авдеевском направлении в Донецкой области.

Через некоторое время Берлин дал "зеленый свет" на поставку ВСУ современных танков Leopard 2. Их также использовали во время наступления в Запорожской области. При этом уже в феврале 2023 года Берлин согласился поставить Киеву почти 180 модернизированных танков Leopard 1. Боевая машина имеет более слабое бронирование, чем Leopard 2, но все же использовалась нашими войсками на Купянском направлении в Харьковской области.

Впоследствии генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что Украина получила от его предприятия современную зенитную самоходную установку Skynex, которая является очень эффективной для уничтожения российских дронов-камикадзе.

В этом году министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна впервые передаст Украине многоцелевые военные вертолеты Sea King Mk41. А в апреле правительство Германии приняло решение о поставке Киеву еще одной системы противовоздушной обороны типа Patriot, это уже третий комплекс от Берлина.

Кроме этого, Германия регулярно передает Украине артиллерийские боеприпасы, производство которых продолжает наращивать, ракеты к ПВО, различные дроны, мостоукладчики, шлемы, стрелковое оружие, тягачи, гранатометы и многое другое.

Правительство Германии сообщает, что на военную помощь Украине уже потрачено около 5 миллиардов евро в 2023 году и 1,6 миллиарда евро в 2022 году. Еще 2,9 миллиарда евро было выделено в первые два года войны на поставки, которые будут прибывать в Украину в период с 2025 по 2028 год. Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. На этот год Германия заложила для Украины более 7 млрд евро военной помощи.

Энергетическая и гуманитарная поддержка

Германия помогает Украине не только оружием, а с первого года войны занимается и энергетической сферой. Уже летом 2022 года от бывшего посла Германии в Украине Анки Фельдгузен о том, что Берлин выделит финансовую помощь для поддержки украинской энергетической отрасли. Тогда средства пошли на ремонт поврежденных в результате вторжения РФ электросетей.

В начале 2023 года, в разгар масштабных ударов РФ по энергоинфраструктуре, Минэнерго Украины отчиталось о получении от Германии почти 334 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, в том числе 40 трансформаторов от Stromnetz Berlin GmbH. В конце 2023 года в правительстве Германии подготовили очередной зимний пакет помощи на почти 90 млн евро. Тогда речь снова пошла о ремонте оборудования, трансформаторов и генераторов.

В апреле текущего года посольство Германии в Украине отчиталось о поставках в Украину 400 генераторов, а глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что Германия может отдать Украине оборудование с закрытых ТЭС.

Фото: Помощь от Германии (twitter.com/THWLeitung)

При этом Берлин поддерживает Киев в гуманитарном плане. В основном Германия дает деньги различным благотворительным фондам, которые занимаются выдачей продуктовой помощи нуждающимся в Украине. Но также Берлин передавал Киеву строительную технику, в частности транспортеры, мини-экскаваторы, тачки, бетоносмесители и инструменты. Также Украина получала партию машин "скорой помощи", которую передавала Всемирная организация здравоохранения при поддержке правительства Германии.