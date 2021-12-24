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Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

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П'ятниця 24 грудня 2021 18:56
Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус Фото: Патріарх Константинопольський Варфоломій (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вселенський патріарх Варфоломій отримав позитивний результат тесту на виявлення коронавірусу. Має легкі симптоми хвороби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Skai.

Зазначається, що Варфоломій пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Наразі він має легкі симптоми, втім загальний стан здоров’я оцінюється, як добрий. Після діагностування захворювання - Вселенський патріарх відвідав центральну лікарню Стамбула для подальшого профілактичного огляду.

Водночас 81-річний Варфоломій подякував усім, хто хвилюється через його здоров’я.

"Він закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів та фахівців, а також тих, хто ще не пройшов вакцинацію, зробити її на благо себе та суспільства. З цієї нагоди він бажає всім щасливого Різдва", - повідомляють у Константинопольському патріархаті.

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