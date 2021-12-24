Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Skai .

Зазначається, що Варфоломій пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Наразі він має легкі симптоми, втім загальний стан здоров’я оцінюється, як добрий. Після діагностування захворювання - Вселенський патріарх відвідав центральну лікарню Стамбула для подальшого профілактичного огляду.

Водночас 81-річний Варфоломій подякував усім, хто хвилюється через його здоров’я.

"Він закликає всіх дотримуватися рекомендацій лікарів та фахівців, а також тих, хто ще не пройшов вакцинацію, зробити її на благо себе та суспільства. З цієї нагоди він бажає всім щасливого Різдва", - повідомляють у Константинопольському патріархаті.