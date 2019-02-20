"Патентні тролі" позбулися можливості блокувати експортні операції з горіхами, - Тупальський

Результату вдалося досягти завдяки роботі протягом двох місяців

"Патентные тролли" лишились возможности блокировать экспортные операции с грецкими орехами, используя пробелы в таможенном и патентном законодательстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook и.о. начальника Одесской таможни Сергея Тупальского.

В частности, он отметил, что из Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности были удалены патенты, которые использовались "патентными троллями". По его словам, такого результата удалось достичь в результате кропотливой работы на протяжении двух месяцев.

"Победа, а это, несомненно настоящая победа в таможенной сфере, стала возможна благодаря напряженной почти двухмесячной работе, которую вела Одесская таможня совместно с ЦА ГФС. Куча писем, встречи и доклады на различных уровнях, поиск компромиссов. И отныне соответствующие экспортные операции будут идти беспрепятственно, и в полном соответствии с действующим законодательством!", - написал Тупальский.

Как сообщалось, ранее Одесская таможня, в соответствии с требованиями Таможенного кодекса, обязана была блокировать экспорт орехов из-за того, что их упаковка – обычные картонные коробки – "нарушала права" владельцев патентов.

При этом, по словам Тупальского, в Таможенном реестре были зарегистрированы семь патентов на полезные модели для упаковки орехов. И все они не только повторяли общепринятые методы упаковки (пленка, коробки), но и содержали признаки друг друга.