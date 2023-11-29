Ловушка в промзоне. Что происходит в Авдеевке и далеко ли до переломного момента на Юге

При подготовке материала использовались: сводки Генштаба ВСУ, аналитика американского Института изучения войны (ISW) и украинского проекта DeepState, заявления военных спикеров, а также комментарии экспертов Александра Коваленко и Александра Мусиенко.

Наступление на Авдеевку. Попытка №3

Россияне начали третью волну наступления на Авдеевку. Как отметил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Штупун, в одну из атак противник бросил сразу две механизированные колонны, но был разгромлен. Из полутора десятка единиц бронетехники уничтожено под 80%.

По его словам, вражеские потери резко возросли. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что за месяц с 10 октября они составили около 10 000 человек. Потери за ноябрь 2023-го уже называют рекордными, выше тех, которые фиксировались в боях за Бахмут. Если в марте Россия теряла в среднем по 776 человек в день, то сейчас – по 930.

Британская разведка подтверждает: рекордные потери российской армии связаны с наступлением на Авдеевку. В последние шесть недель наблюдается самый высокий показатель за всю войну. Еще одна параллель с Бахмутом – масштаб разрушений. Хотя по словам начальника местной военной администрации Виталия Барабаша, в этом контексте Авдеевка выглядит куда хуже города-крепости.

Россияне атакуют Авдеевку с трех сторон и постепенно продвигаются (фото deepstatemap.live)

"К сожалению, Авдеевка по своему виду приближается к Марьинке. Напомню, Марьинка – это населенный пункт, который в принципе уже не существует. Он стерт до фундамента. Никакого уцелевшего здания или полздания там нет. Авдеевка приближается к этому", – отметил он.

Ежедневно россияне бьют по городу из ствольной артиллерии, наносят десятки авиабомбовых ударов. Силы обороны делают все возможное для сдерживания, но у врага по меньшей мере пятикратное преимущество в личном составе и значительное преимущество в технике, говорится в отчетах аналитиков DeepState.

К северу от Авдеевки противник с частичным успехом штурмует район Новокалинового. Авангард дошел до западных окраин села Степное, но стабилизационные меры украинских войск поправили ситуацию. Отдельные группы пытаются проникнуть на территорию коксохимического завода, уже продвинулись в районе фильтровальной станции, а также на южной промзоне, заняв район Ясиноватского проулка и станции Ясиноватая-2. На Авдеевку давят и с южной стороны, из Опытного и Водяного, пытаются выйти на Первомайское. Пока практически все атаки удается отбить.

События на южной промзоне могут развиваться быстро и непредсказуемо. Здесь еще со времен АТО построен мощный укрепрайон, который более полутора лет с начала полномасштабной агрессии успешно защищал город. Сейчас противник "разобрал" его артиллерией, за промзоной открывается частный сектор, но не факт, что в ближайшее время начнутся уличные бои в Авдеевке, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Разместившись в "промке", они будут, мягко говоря, как на ладони. Не исключаю, что мы будем держать их на этой ладони, чтобы планомерно уничтожать силы, которые будут прорываться в застройку. Вопрос в другом: можно ли называть это падением "промки" или это ловушка для того, чтобы россияне разместились на ней и "терпели" дальше", – полагает он.

С учетом интенсивности наступательных действий и потерь перед оккупантами стоит задача как можно быстрее захватить Авдеевку, даже ценой других направлений на Востоке, уверен руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Сомневаюсь, что у них получится это в ближайшее время. Стоит ли задача взять город до президентских выборов в России? Для поднятия духа "победобесия" они готовы использовать все, даже если возьмут лишь три фонарных столба. Мы помним, что раньше противник не справился ни с одним дедлайном", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

От Купянска до Бахмута. Что происходит на Востоке

Несмотря на частичную переброску российских сил с Лимано-Купянского направления под Авдеевку, напряженность в зоне Восточной группировки войск не снизилась. На прошлой неделе его посетил командующий Сухопутных сил ВСУ Александр Сырский. Были приняты решения об усилении обороны и применении резервов, поскольку россияне пытаются нащупать брешь в обороне Купянска (Харьковская область). Наиболее горячая точка – район села Синьковка.

"Противник хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", – объяснил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо.

Оккупанты пытаются выйти на Купянск с востока (фото deepstatemap.live)

По его словам, враг активно применяет авиацию и дроны-камикадзе, а также вернулся к тактике "мясных штурмов". В бой бросают штурмовые отряды, в том числе сформированные из заключенных, штрафников и бывших наемников ЧВК "Вагнера".

На Синьковку наступают со стороны Лимана Первого, пытаются закрепиться, пока без успешно, однако российские позиции находятся прямо перед селом, а в районе Ивановки им удалось вернуться на утраченные рубежи. Одновременно проводится ротация и переброска новомобилизованного ресурса. Попытка наступать возле Новоселовского севернее Сватово (Луганская область) провалилась, в Серебрянском лесничестве вражеские атаки также отбиты.

Александр Коваленко не видит для Купянска каких-то новых угроз. Россияне еще с лета хотят занять Синьковку, заполучив плацдарм на Купянск, но безуспешно. Сейчас же они вынуждены задействовать силы с Лиманского направления под Авдеевкой.

"Российская группа войск "Центр" будет ослаблена и не сможет давить настолько сильно, как прошлым летом. Это позволит нам перераспределять ресурс, например, больше на Купянск, чтобы в случае необходимости усилить оборону. На Купянском направлении, за которое отвечает группа войск "Запад", конечно, будут пытаться прорвать наши рубежи, но я не вижу никаких особых перспектив до конца года", – отметил он в беседе с изданием.

На Бахмутском направлении россияне наступают с севера в окрестностях Хромово и по трассе на Ивановское. На южном фланге идет давление на Клещиевку, Андреевку, продолжаются бои севернее Курдюмовки, фиксируется активизация в районе Майорского. Украинские силы находятся в позиционной обороне.

По словам начальника штаба артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж" Дениса Нагорного, атаки накатываются волнами.

"Они не в состоянии логистически обеспечить то количество людей, которое нагнали. Вражеские штурмовые группы и группы копателей начинают беситься. Они бегут по своим заминированным полям", – рассказал он.

Дошло до того, что оккупанты минируют пути отхода, чтобы пехота не могла отступить, а за спинами штурмовиков стоят заградительные отряды из пулеметчиков. Одновременно усилились обстрелы украинской логистики и позиций, активизировалось применение дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Противник контратакует под Бахмутом, но вряд ли добьется оперативных успехов (фото deepstatemap.live)

Несмотря на давление, вряд ли россияне достигнут оперативных успехов под Бахмутом, считает Александр Мусиенко. Уже несколько месяцев боевые действия здесь идут примерно так: мы атакуем и продвигаемся, потом враг начинает контратаковать, затем по новой. По его мнению, задача противника – сковать наши войска, чтобы их не перебросили на то же Авдеевское направление.

Южный фронт. Что может стать переломным моментом

Обстановка на южном фронте не претерпела изменений на картах. Тяжелая ситуация сохраняется к югу от Работино (Запорожская область), по данным украинского Генштаба, вражеские попытки улучшить позиции возле этого села, Новопрокоповки и Вербового были безуспешными.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолоцированные кадры пишут о том, что Силам оборонам удалось занять самую западную траншею примерно в одном километре к юго-западу от Работино. Также сообщается о продвижении на полкилометра в сторону Новофедоровки.

На левобережной части Херсонской области наши войска по-прежнему удерживают сразу несколько плацдармов. Один из них – плацдарм в селе Крынки. Вклинившись еще на несколько километров вглубь, ВСУ перережут логистику между оккупированными Олешками и Новой Каховкой. Здесь в отличие от Запорожской области мощных укреплений нет, поэтому любой прорыв при должной поддержке форсированием через Днепр может обрушить российскую оборону.

Судя по видео из Крынок, Силы обороны расширяют присутствие в селе и продвигаются на восток от центральной части. В этом районе уже формируется новое "кладбище" российской техники: за последние недели уничтожено десятки единиц бронетехники, включая танки.

Плацдарм в районе села Крынки выглядит очень перспективным (фото deepstatemap.live)

Российская сторона жалуется на трудности. В частности, на удары по логистике, плохую координацию и большое количество украинских разведывательных групп. Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью одному из телеканалов заявил, что Силы обороны продолжат движение, поскольку у России нет возможности оттеснить их на правый берег. И переломный момент для Украины на юге точно наступит – это лишь вопрос времени.

Александр Коваленко объясняет: ситуация может резко измениться после того, как наши войска физически перережут основные логистические пути.

"Если говорить об Олешках, достаточно перерезать дорогу Е97 (Херсон - Керчь), Р57 (Олешки - Скадовск) или Т2206 (трасса в 4-10 км вдоль Днепра), тогда полностью будет перерезана логистика вдоль левого берега. Это сделает невозможным сопротивление со стороны россиян, ограничит их мобильность и маневренность. Все это закончится тем, что они вынуждены будут отойти где-то к рубежу Раденска (свыше 15 км вглубь оккупированной территории) или даже южнее", – объяснил он.

А если удастся разрушить Крымский мост, то проблемы будут у всей южной группировки российских войск.

"Именно тогда группы "Днепр", "Запорожье" и "Восток" потеряют необходимую поддержку и материально-техническое обеспечение. Крымский мост и вправду многое решает. Пожалуй, это (его разрушение, – ред.) самый главный переломный момент", – добавил Коваленко.

На днях глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Крымский мост обречен, а также анонсировал много сюрпризов для российских оккупантов.

Повлияла ли непогода на боевые действия и что будет зимой

На прошлой неделе на фронт пришла непогода: дожди, снег, температура то ниже, то выше нуля. По идее это непосредственно должно влиять на интенсивность боев. В частности, на из-за того, что восточные и южные черноземы превращаются в грязь, труднопроходимую для тяжелой техники.

Ожидается, что наступающие войска РФ будут ограничены в применении бронетехники, поскольку застряв на грунтовых дорогах она станет удобной мишенью для украинских FPV-дронов. Однако и наша логистика столкнется с проблемами, как минимум, до устойчивых морозов. Например, в Авдеевке, где снабжение гарнизона проходит через коридор по сельской местности.

"Погода влияет в любом случае, независимо от того, наступаете вы или находитесь в обороне. Плохая погода вносит свои коррективы. Когда холодно, ветрено и влажно, воевать непросто. Но то, что я вижу сейчас, погода не особо отразилась на наших действиях в Херсонской области. Возможно, не столь активно, но в целом украинские силы развивают успех. Также нельзя сказать, что она как-то сказалась на россиянах под Авдеевкой", – объясняет Александр Мусиенко.

По мнению Александра Коваленко, непогода все-таки больше на стороне оккупантов. Но только потому, что они не считаются с количеством погибших.

"Это мешает наступлению, растет уровень потерь, но им плевать. Я думаю, в ближайшие недели они будут наступать, а мы в большинстве локаций будем в обороне. Разве что на левобережье Херсонской области инициатива еще может быть за нами", – отметил он.

Опрошенные РБК-Украина соглашаются: как только погода стабилизируется, наши войска начнут активнее атаковать. А что касается прогнозов на зиму, то многое зависит от нынешних действий на херсонских плацдармах, от того, как далеко Силы обороны смогут продвинуться.

"Мне кажется, шансы развить успех даже зимой малыми группами при поддержке артиллерии есть. Насколько мне известно, в планах украинских сил есть нанесение ударов по врагу, и как только будет появляться возможность, действовать такими группами, постоянно держать россиян в напряжении, не давая перегруппироваться и доукомплектовать подразделения. Я бы не исключал наше продвижение на левом берегу зимой. Прямо сейчас все решается непосредственно там", – резюмировал Мусиенко.