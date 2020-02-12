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Пасажири лайнера із Гонконгу зможуть зійти на берег в Камбоджі

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 15:38
Пасажири лайнера із Гонконгу зможуть зійти на берег в Камбоджі
Фото: круїзний лайнер Westerdam (Getty/Kyodo)

Всі дозволи отримано, гостям буде дозволено зійти на берег

Влада Камбоджі дозволила круїзному лайнеру Westerdam, на борту якого знаходяться 1455 пасажирів і 802 члени екіпажу, зайти в порт Камбоджі. Пасажири зможуть зійти на берег, повідомила компанія-оператор судна Holland America Line, передає Kyodo.

Повідомляється, що Westerdam в даний час прямує в Сіануквіль в Камбоджі, де поточний круїз закінчується.

"Ми прибудемо о 07:00 за місцевим часом (02:00 за київським часом) у четвер, 13 лютого, і залишимося в порту протягом декількох днів для висадки. Гостям буде дозволено зійти на берег. Всі дозволи отримано, і ми дуже вдячні владі Камбоджі за підтримку", - йдеться в заяві компанії.

Повідомляється, що протягом наступних кількох днів пасажири чартерними рейсами полетять до столиці країни Пномпеня, звідки зможуть повернутися додому.

Раніше повідомлялося, що Японія не допустить в країну іноземців із круїзного лайнера Westerdam, який прямує до її берегів з Гонконгу.

Також Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту після того, як у 80-річного пасажира з Гонконгу підтвердився випадок інфікування китайським коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

Пізніше стало відомо, що зараження новим різновидом коронавірусу 2019-nCoV підтверджено ще у трьох пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині у японського порту Йокогама.

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