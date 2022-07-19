Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ

Росія спростила видачу своїх паспортів для всіх громадян України. Раніше така процедура була передбачена тільки для жителів Херсонської та Запорізької областей і так званих "Л/ДНР".

У Кабміні засудили кремлівську ініціативу, назвавши її посяганням на територіальну цілісність нашої країни і порушенням міжнародного права. З аналогічною заявою виступив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Він пообіцяв, що Європа не буде визнавати російські документи, видані українцям.

Масовою паспортизацією Кремль хоче вирішити одночасно кілька завдань. І це не тільки створення пропагандистської ілюзії для внутрішньої аудиторії, але і посил всьому іншому світу.

З одного боку, агресор показує, що не збирається йти з захоплених територій. Але справжні цілі і сигнали більш масштабні – Путін підтвердив, що його окупаційні апетити не обмежуються сходом і півднем України.

Російська "мітка"

Паспортний експансіонізм – інструмент, який Кремль роками пускає в хід на всіх захоплених територіях. Агресор активно користувався цим механізмом, заохочуючи вступати в російське громадянство жителів частини Молдови в так званому Придністров'ї, в грузинських Абхазії та Південній Осетії, до 2014 року – в українському Криму.

З 2019 року Росія застосовує спрощену видачу свого паспорта для населення підконтрольних їй "Л/ДНР". А наприкінці травня таку процедуру дозволили для жителів Херсонської та Запорізької областей, більшу частину яких агресор захопив ще в перші тижні повномасштабної війни.

Через півтора місяця Путін знову змінив попередній указ, прописавши спрощений прийом в російське громадянство для всіх українців. І тим самим послав недвозначний сигнал Україні і Заходу, як далеко простягаються російські амбіції. Але це далеко не єдина мета, яку переслідує Кремль, вводячи масову видачу своїх документів.

Кремль хоче нав'язати українцям громадянство РФ (фото: Getty Images)

Аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна вважає, що зміни міграційного законодавства РФ насамперед спрямовані на внутрішню аудиторію. Так Кремлю буде простіше пояснювати своєму населенню, чому росіяни не збираються йти з зайнятих українських територій.

"І зокрема для того, чому їм може знадобитися загальна мобілізація, яка зараз не має підтримки в російському суспільстві. У разі оголошення загальної мобілізації вони будуть апелювати до того, що там йде паспортизація, там начебто наші співгромадяни і їх потрібно захистити", – пояснила експерт.

Зараз Кремль намагається заповнювати бойові втрати за рахунок прихованої мобілізації та залучення контрактників. Але все одно охочих йти в Україну недостатньо. Тому Росія може використовувати роздачу своїх паспортів, щоби проводити мобілізацію чоловіків на окупованих територіях.

"Плани щодо строкової мобілізації в Росії виконані від 3% до 25% по всій країні. З мобілізацією контрактників у них теж проблема: вони підняли максимальний вік для укладання першого контракту з армією до 65 років. Тому, звичайно, вони будуть використовувати паспортизацію так само, як вона зараз використовується в Криму, Донецькій і Луганській областях", – зазначила Золкіна.

Солдати, які воюють проти своїх співвітчизників – не сильно мотивовані бійці. Однак, як видно на прикладі "Л/ДНР", російське командування це не особливо турбує. У терористичних "республіках" на війну проти України мобілізують чи не всіх чоловіків, кого вдається зловити на вулиці. Потім їх використовують як піхоту і гарматне м'ясо для того, щоби виявляти позиції ЗСУ.

"У такий спосіб Росія вичищає чоловіче населення на окупованих територіях. Відповідно, якщо вони залишатимуться на цих територіях, то рівень спротиву буде значно нижчим, бо вони отримають виключно жіночі "республіки". Це будуть залякані жінки, які навряд чи будуть чинити масовий опір", – пояснила експерт.

У Росії не вистачає охочих йти на війну проти України (фото: Getty Images)

За її оцінкою, Кремль також може використовувати паспортизацію на українських територіях як аргумент у майбутніх переговорах: мовляв, там є російські громадяни, тому Росія не збирається звідти йти. Але в міжнародному співтоваристві це не буде визнано аргументом для присутності кремлівських військ. Цю версію наводить і колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

"Очевидно, що таким чином керівництво Російської Федерації хоче створити додаткові аргументи, чому вона повинна залишитися. Це тривожний сигнал, оскільки Росія демонструє світу, що вона не збирається йти з захоплених територій. Але їй доведеться", – сказав виданню дипломат.

Росіянин мимоволі

По суті чим більше українців, які отримали російські паспорти – тим простіше режиму Путіна виправдовувати сенс "спецоперації". Так у Кремлі зможуть вселяти своєму населенню пропагандистську мантру про захист не тільки російськомовного населення, а вже безпосередньо громадян РФ.

"Сьогодні роздача російських паспортів уже йде в промислових масштабах. Йдеться про максимально просту процедуру. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, там отримання російського громадянства часто відбувається примусово в обмін на матеріальну або медичну допомогу, продовження працевлаштування тощо", – каже РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

У цьому можна переконатися на прикладі окупованих територій Донбасу, який Росія нібито прийшла "звільняти". У фейкових республіках "Л/ДНР" не так вже й просто влаштуватися на роботу, не маючи паспорта РФ. Для багатьох українців, які проживають в окупації – отримання цього документа стало однією зі стратегій виживання до приходу ЗСУ.

"Мета росіян очевидна – за допомогою паспортів вони хочуть виправдовувати порушення міжнародного права, збройну агресію і незаконну окупацію. Ми маємо відповісти чітким правовим регулюванням, за яким примусова паспортизація та участь у ній кваліфікуватимуться як воєнний злочин, з випливаючим кримінальним покаранням", – сказала виданню віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Добровільне отримання паспорта РФ буде кримінальним злочином (фото: twitter.com)

Якщо українці добровільно отримують паспорт країни агресора – це має розцінюватися як кримінальний злочин, вважає віце-прем'єр. За її словами, виняток може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був справді виданий примусово.

На окупованих територіях є випадки колабораціонізму і співпраці з ворогом. Усі ці факти, за словами Юсова, фіксуються і винуватці понесуть покарання. Однак ніяких черг за російським громадянством не було, немає і не буде.

"Їхня роздача відбувається здебільшого під тиском і примусом. Загалом населення чинить опір. Хтось це робить в лавах руху опору, хтось – у пасивний спосіб, не підтримуючи окупантів і їхню "адміністрацію". Ажіотажу навколо отримання російських паспортів, до того ж добровільно – немає. Але завдання з примусової масової паспортизації режим Путіна перед собою ставить", – пояснив Юсов.

У ГУР також допускають, що Кремль хоче використовувати паспортизацію для єдиного дня голосування в РФ, який намічений на 11 вересня. За даними нашої розвідки, на цю дату агресор може спланувати або вибори, або псевдореферендум на захоплених територіях України. Представники окупаційної "влади" вже анонсували можливий предмет "плебісциту" – приєднання до Росії. Але це всього лише один зі сценаріїв, який розглядають у Кремлі.

"Коли ми говоримо про плани щодо окупованих територій і дня єдиного голосування, то агресор досі не визначився – чи буде це спроба анексії, чи спроба оголошення квазіреспублік, чи якісь інші сценарії. Але у всіх цих сценаріях російський паспорт відіграє дуже важливу роль, він, безумовно, буде використовуватися як додатковий інструмент", – пояснив Юсов.