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Паспорт за "взятку". СБУ разоблачила чиновников миграционной службы Харькова на схеме

Фото: Паспорт за взятку. СБУ разоблачила чиновников миграционной службы Харькова на схеме (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Чиновники Главного управления Государственной миграционной службы в Харькове разоблачены на коррупционной схеме. Они создавали искусственные препятствия при оформлении паспортов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Чиновники создавали искусственные препятствия при оформлении внутренних и заграничных паспортов Украины, а чтобы их избежать - требовали взятки. Ежемесячно коррумпированные чиновники получали до полумиллиона гривен неправомерной выгоды", - пишет пресс-служба. 

Согласно данным следствия, сделку организовала руководительница одного из райотделов местного подразделения Государственной миграционной службы. В частности, к схеме она приобщила пятерых своих подчиненных.

Чиновники отказывались от приема граждан, не регистрировали людей в электронной очереди и не отвечали по контактным телефонам госучреждения. После манипуляций потерпевшим предлагали "помощь" в беспрепятственном оформлении документов. За 1 паспорт просили около 2 тысяч гривен. 

"Сотрудники СБУ задержали организатора сделки и ее сообщников "на горячем" во время получения новой суммы неправомерной выгоды", - добавляет СБУ. 

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

Фото: (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем разоблачила предательницу, помогавшую российским террористам с принудительной так называемой "паспортизацией" во время оккупации вышеупомянутого города.

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Служба безопасности Украиныхарков