Похмуро та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 2 січня, погода на всій території України буде похмурою та без опадів. Температура повітря вдень у регіонах коливатиметься від +2 до +9 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні у всіх західних, центральних, північних, південних та східних областях буде похмуро. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть на півдні України.

У західних та південних областях температура повітря вдень очікується від +3 до +9 градусів, а вночі вона опуститься до -5 +3 градусів.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від+2 до +6, а вночі від -1 до +2.

У східних областях температура повітря вдень становитиме від +2 до +7, а вночі вона буде в межах -1 +3.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень очікується від +3 до +6, а вночі від -1 до +2.

Нагадаємо, у Києві наприкінці 2020 року оновлено декілька температурних рекордів. Синоптики фіксують максимальні температури за 140 років спостережень.