Похмуро та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 17 грудня, на всій території України буде спостерігатися похмура та суха погода. Температура повітря в областях очікується від -1 до +4, однак вночі будуть заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні в Україні буде прохолодна погода. Найбільшу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних та західних регіонах.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +1 до +4, а вночі вона становитиме від -2 до +2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень та вночі буде від -1 до +1 градуса.

У східних та південних областях температура повітря становитиме від -1 до +4, а вночі вона буде в межах -3 +2 градуса.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря вдень і вночі буде від -1 до +1.

Нагадаємо, в Україні 17-19 грудня істотних опадів не очікується. На північному сході подекуди ожеледиця та туман.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні в новорічну ніч буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледь.