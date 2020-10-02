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Пашинян з радником Трампа обговорив Карабах

Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Робертом О'Брайеном. Вони обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі.

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Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Пашинян заявив про залучення Туреччини в бойові дії і розміщення Туреччиною сирійських найманців і терористів в Азербайджані.

"Прем'єр-міністр підкреслив необхідність видворення найманців і терористів з регіону, без чого неможливо припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

О'Брайен висловив глибоку стурбованість американської сторони ситуацією на Південному Кавказі і підтвердив зацікавленість США у швидкому припиненні вогню і встановленні стабільності, а також готовність бути корисним для Вірменії та регіону.

Нагадаємо, Туреччина може надати військову підтримку Азербайджану, якщо він направить відповідний запит.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що конфлікт в Нагірному Карабаху не можна врегулювати без Росії.

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