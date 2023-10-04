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Пашинян рассчитывает на мирное соглашение, несмотря на отмененную встречу с Алиевым

Среда 04 октября 2023 17:42
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Пашинян рассчитывает на мирное соглашение, несмотря на отмененную встречу с Алиевым Фото: Никола Пашинян, премьер-министр Виремии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Армении Никола Пашинян примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Италии, несмотря на отказ ехать туда азербайджанского президента Ильхама Алиева.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Пашиняна во время его выступления в армянском парламенте.

По словам Пашиняна, до отказа Алиева ехать в Испанию, он оценивал шанс подписания мирного соглашения как "очень вероятный". Впрочем, отменять запланированную поездку не будет.

"Мы поедем и проведем там (в Гранаде, - ред.) встречи и попробуем подробнее представить наши позиции. Конечно, нам жаль, что встреча (с Алиевым, - ред.) не состоится, но мы надеемся, что концептуальный документ, который есть на столе, будет подписан в надлежащее время. Я готов подписать этот документ", - добавил Пашинян.

Как отметил премьер, мирный договор не будет противоречить Азербайджану и будет отвечать интересам Армении.

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Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

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