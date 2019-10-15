У ПАРЄ створена коаліція на підтримку України, - Яременко

У Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) створили коаліцію на підтримку України. Про це заявив голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 5 листопада в Києві відбудеться координаційна зустріч цієї коаліції.

"У ПАРЄ фактично створена коаліція на підтримку України. Є документ, голова Верховної ради підтримав проведення 5 листопада в Києві координаційної зустрічі цієї коаліції на підтримку України", - заявив Яременко.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна прийме рішення щодо роботи в ПАРЄ до кінця року. Як заявив Яременко, Україна зробила заяву щодо розгляду у Венеціанській комісії питання про те, чи треба визнавати повноваження делегатів, обраних в Криму.

Нагадаємо, українська делегація Верховної раді відмовилася від участі в сесії ПАРЄ з 30 вересня по 4 жовтня в Страсбурзі. Причиною такого рішення стало повернення Росії до сесійної зали. Її підтримали кілька країн, а саме Польша, Литва та Грузія.