ПАРЄ прийняла нову санкційну процедуру для країн-порушників

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) прийняв нову додаткову загальну процедуру реагування на серйозні порушення країнами-членами Ради Європи своїх статутних зобов'язань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАРЄ.

Повідомляється, що прийнята резолюція визначає покроковий процес, який в кінцевому підсумку може призвести до рішенням Комітету міністрів після попередньої консультації з Асамблеєю діяти у відповідності зі статтею 8 Статуту Ради Європи.

"Головною метою додаткової загальної процедури є залучення країн-членів через конструктивний діалог і співробітництво до дотримання своїх статутних зобов'язань та принципів організації і запобігання накладання санкцій", - йдеться у резолюції.

Як повідомляє "Укрінформ", ініціативу ввести так званий додатковий санкційний механізм, який передбачає в процесі можливого накладення санкцій, був придуманий у 2019 році з метою запобігання покарання Росії в ПАРЄ за агресію проти України і безумовного повернення російської делегації в Асамблеї.

Також, процедура є саме "додатковою" до вже існуючих повноважень статутних органів у сфері накладання санкцій статутних органів.

"Ця процедура є виключною і додатковою до існуючих правил і регуляторних норм, а її імплементація не потребує жодних змін статуту", - зазначено у документі.

Натомість, представники проросійського лобі в Асамблеї заявляли, що механізм є збалансованим і передбачає кращу координацію і діалог в організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації.

Тоді ж російська сторона заявила, що покине ПАРЄ, якщо обмежать її повноваження. Повноваження були оскаржені за ініціативою України та її партнерів в Раді Європи.