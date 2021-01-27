У ПАРЄ пропонують відмовитися від санкцій проти Росії

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проект рішення про підтвердження повноважень російської делегації. Пропонують відмовитися від санкцій щодо Росії.

Відповідний документ опублікували на сайті асамблеї.

У ПАРЄ критикують зміни до конституції РФ, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ, додаткові кроки, спрямовані на закріплення незаконної анексії Криму. Також засуджують ситуацію навколо російського опозиціонера Олексія Навального.

Проект пропонує не накладати на РФ жодних санкції у ПАРЄ. У Європі прагнуть діалогу з Росією.

"Тому з метою продовження політичного діалогу я пропоную Асамблеї ратифікувати повноваження Російської Федерації і повернутися до оцінки досягнутого прогресу. В кінці цього року буде представлений звіт про моніторинг", - заявив доповідач Штафан Шеннах.

Голосування за документ відбудеться у четвер вранці.

Нагадаємо, ПАРЄ за ініціативою України оскаржила повноваження Росії в Асамблеї. Питання підтвердження повноважень далі мали розглянути моніторинговий та регламентний комітети ПАРЄ.

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи отримав драфт доповіді з рекомендацією продовжити діалог з Росією, незважаючи ні на що.

Як писало РБК-Україна, минулого року ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.