ПАРЄ отримала запит на проведення дебатів щодо переслідування кримських татар Росією

Парламентська асамблея Ради Європи 27 вересня розпочне свою чергову сесію, яка триватиме до 30 вересня 2021 року. Під час майбутньої сесії можуть відбутися дебати щодо ситуації з кримськими татарами в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ .

"Надійшов запит на проведення термінових дебатів … щодо політичного переслідування корінних народів в Криму з боку Росії", - заявили в асамблеї.

Крім того, ПАРЄ отримала запит на проведення дебатів щодо ситуації в Афганістані та посилення міграційного тиску з боку Білорусі на кордонах Латвії, Литви і Польщі.

Сесія ПАРЄ буде проводитися у гібридному форматі, тобто делегації можуть або прибути в Страсбург, або взяти участь в онлайн-форматі.