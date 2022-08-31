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У ПАРЄ засудили наміри Росії провести показове судилище над українськими полоненими

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Брюссель, Середа 31 серпня 2022 15:11
У ПАРЄ засудили наміри Росії провести показове судилище над українськими полоненими Фото: у ПАРЄ засудили Росію за підготовку до судилища над українськими бійцями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Парламентській Асамблеї Ради Європи засудили наміри Росії провести так званий "суд" над полоненими українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Європейські парламентарі зазначають, що після теракту в Оленівці Росія шукає нові методи для виправдання своїх злочинів. Проте за Третьою Женевською конвенцією 1949 року та Додатковим протоколом військовополонені вважаються захищеними. Це є основними нормами гуманітарного права.

Також у ПАРЄ обурені кадрами кліток, в яких окупанти збираються тримати українських захисників під час судилища. Делегати закликали Раду Європи засудити такі дії Росії, а також активізувати пошук та затримання російських злочинців.

Підтримали декларацію, крім України, парламентарі з Азербайджану, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Франції, Польщі та Румунії.

Нагадаємо, раніше окупанти підтвердили підготовку судилища над українськими захисниками у Маріуполі.

Україна ж закликає міжнародних партнерів не допустити вбивства військових, які потрапили у російський полон.

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