У ПАРЄ засудили наміри Росії провести показове судилище над українськими полоненими

У Парламентській Асамблеї Ради Європи засудили наміри Росії провести так званий "суд" над полоненими українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram .

Європейські парламентарі зазначають, що після теракту в Оленівці Росія шукає нові методи для виправдання своїх злочинів. Проте за Третьою Женевською конвенцією 1949 року та Додатковим протоколом військовополонені вважаються захищеними. Це є основними нормами гуманітарного права.

Також у ПАРЄ обурені кадрами кліток, в яких окупанти збираються тримати українських захисників під час судилища. Делегати закликали Раду Європи засудити такі дії Росії, а також активізувати пошук та затримання російських злочинців.

Підтримали декларацію, крім України, парламентарі з Азербайджану, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Франції, Польщі та Румунії.