ПАРЄ засудила окупацію Криму та ухвалила резолюцію щодо захисту кримських татар, - Умєров
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) жорстко засудила окупацію Криму Росією та ухвалила резолюцію щодо захисту прав кримських татар. Документ називає РФ окупантом, вимагає звільнити політв'язнів та утриматися від переслідувань та утисків кримських татар на півострові.
Про це сказав заступник керівника постійної делегації в ПАРЄ, народний депутат "Голосу" Рустем Умєров під час свого виступу на саміті.
За його словаим, це важливий крок на шляху деокупації та реінтеграції півострова.
"Ситуація із порушеннями прав людини в Криму з кожним днем погіршується. Лише у першому кварталі року "правоохоронці" в Криму затримали майже півтори сотні людей, більшість з них - це кримські татари. Окупаційна влада провела за перші три місяці 2021 року понад 20 незаконних обшуків в домівках кримських татар. Понад 100 громадян України залишаються незаконно ув'язненими, переважна більшість з них - це кримські татари", - сказав Умєров.
В резолюції парламентарі закликають РФ звільнити всіх, незаконно затриманих або позбавлених волі громадян України.
ПАРЄ заявила про необхідність зупинити застосування російського законодавства в Криму, яке суперечить міжнародному праву. Також депутати закликали негайно розслідувати в межах Європейської конвенції з прав людини вбивства, викрадення, примус чи катування громадян України.
Текст резолюції щодо захисту прав кримських татар схвалили 73 учасників саміту у Страсбурзі.
Цим документом парламентарі також засуджують численні порушення прав людей, переслідування за політичними мотивами, утиски мови й культури кримськотатарського та українського народів. В резолюції йдеться про необхідність скасування заборони на роботу кримськотатарських ЗМІ і забезпечення доступу до викладання кримськотатарської мови.
"Вже восьмий рік Росія цілеспрямовано створює образ, що кримські татари - чужі. Говорити та вивчати кримськотатарську мову, створювати національні медіа чи святкувати публічно національні свята - заборонено. Наприклад, кілька днів тому політв'язня Сервета Газієва вивели із зали суду лише за те, що він говорив кримськотатарською мовою. А всі кримськотатарські незалежні медіа вимушено покинули півострів через утиски", - сказав Умєров.
Парламентар нагадав, що вже восьмий рік головний представницький орган кримських татар - Меджліс - визнаний окупаційною "владою" екстремістською організацією, а його діяльність - заборонена.
Депутати ПАРЄ закликали скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також гарантувати повну повагу до свободи об'єднання та право на мирні зібрання кримських татар.
"Схвалення цієї резолюції важливе в боротьбі з гібридною агресією РФ. Треба розуміти, що резолюції ПАРЄ хоч і мають рекомендаційний характер, але іноді використовуються Європейським судом з прав людини в своїй практиці. Це важливо в подальшому, щоб притягнути Росію до відповідальності за свої агресивні дії проти людяності та міжнародного права", - певен Рустем Умєров.
Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи у понеділок, 21 червня, розпочала літню сесію. На порядку денному нової сесії була резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму.