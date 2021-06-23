ПАРЄ засудила окупацію Криму та ухвалила резолюцію щодо захисту кримських татар, - Умєров

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) жорстко засудила окупацію Криму Росією та ухвалила резолюцію щодо захисту прав кримських татар . Документ називає РФ окупантом, вимагає звільнити політв'язнів та утриматися від переслідувань та утисків кримських татар на півострові.

Про це сказав заступник керівника постійної делегації в ПАРЄ, народний депутат "Голосу" Рустем Умєров під час свого виступу на саміті.

За його словаим, це важливий крок на шляху деокупації та реінтеграції півострова.

"Ситуація із порушеннями прав людини в Криму з кожним днем погіршується. Лише у першому кварталі року "правоохоронці" в Криму затримали майже півтори сотні людей, більшість з них - це кримські татари. Окупаційна влада провела за перші три місяці 2021 року понад 20 незаконних обшуків в домівках кримських татар. Понад 100 громадян України залишаються незаконно ув'язненими, переважна більшість з них - це кримські татари", - сказав Умєров.

В резолюції парламентарі закликають РФ звільнити всіх, незаконно затриманих або позбавлених волі громадян України.

ПАРЄ заявила про необхідність зупинити застосування російського законодавства в Криму, яке суперечить міжнародному праву. Також депутати закликали негайно розслідувати в межах Європейської конвенції з прав людини вбивства, викрадення, примус чи катування громадян України.

Текст резолюції щодо захисту прав кримських татар схвалили 73 учасників саміту у Страсбурзі.

Цим документом парламентарі також засуджують численні порушення прав людей, переслідування за політичними мотивами, утиски мови й культури кримськотатарського та українського народів. В резолюції йдеться про необхідність скасування заборони на роботу кримськотатарських ЗМІ і забезпечення доступу до викладання кримськотатарської мови.

"Вже восьмий рік Росія цілеспрямовано створює образ, що кримські татари - чужі. Говорити та вивчати кримськотатарську мову, створювати національні медіа чи святкувати публічно національні свята - заборонено. Наприклад, кілька днів тому політв'язня Сервета Газієва вивели із зали суду лише за те, що він говорив кримськотатарською мовою. А всі кримськотатарські незалежні медіа вимушено покинули півострів через утиски", - сказав Умєров.

Парламентар нагадав, що вже восьмий рік головний представницький орган кримських татар - Меджліс - визнаний окупаційною "владою" екстремістською організацією, а його діяльність - заборонена.

Депутати ПАРЄ закликали скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також гарантувати повну повагу до свободи об'єднання та право на мирні зібрання кримських татар.

"Схвалення цієї резолюції важливе в боротьбі з гібридною агресією РФ. Треба розуміти, що резолюції ПАРЄ хоч і мають рекомендаційний характер, але іноді використовуються Європейським судом з прав людини в своїй практиці. Це важливо в подальшому, щоб притягнути Росію до відповідальності за свої агресивні дії проти людяності та міжнародного права", - певен Рустем Умєров.