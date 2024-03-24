Пассажирка в аэропорту "Шереметьево" в Москве на борт самолета пронесла бомбу, - СМИ

"В аэропорту "Шереметьево" пассажирка заявила, что в её рюкзаке бомба", - говорится в сообщении 112.

По данным Telegram-канала, женщина едва поднялась на борт самолета, вылетающего в Ереван, как тут же рассказала бортпроводникам, что в ее ручной клади бомба.

"Рейс задержали. Сейчас на месте работают экстренные службы", - констатирует 112.

Как отмечает Shot, часть пассажиров напугана, говорят, что пассажирка кричит и ведет себя неадекватно. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Изначально "Boeing 737-800" должен был вылететь в 14:30. Пока отправление отложили на час.

Фото самолета в аэропорту "Шереметьево", в котором пассажирка сообщила, что у нее в рюкзаке бомба (t.me/ENews112)