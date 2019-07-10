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Парубій закликає вийти на Хрещатик у День незалежності

Новини » Політика    10.07.2019 - 10:38
Парубій закликає вийти на Хрещатик у День незалежності
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава парламенту закликає вшанувати захисників України

Голова Верховної ради України Андрій Парубій закликає вийти на Хрещатик у День незалежності, щоб вшанувати захисників України. Про це він сказав у ході відкриття ранкового пленарного засідання ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій закликав взяти з собою бойові прапори і прапори, з якими захищали Україну, а також оголосити гасло "Слава Україні!".

"Вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю всіх, хто боровся і воював за свободу України, учасників Революції гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових, 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і пройти парадом Незалежності головною вулицею держави", - зазначив глава Ради.

"Я буду там разом з вами. До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України", - додав він.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться. Він зазначив, що в цьому році гроші, які були виділені на проведення військового параду, будуть перераховані українським військовим.

Нагадаємо, Зеленський анонсував абсолютно новий формат святкування Дня незалежності в Україні.

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Новини України Андрій ПарубійпарадДень независимости Украины
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