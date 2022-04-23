Партнери зобов'язані передати обіцяну зброю, інакше в Україні усе буде спалено, - Зеленський

"Я не розглядаю варіант, що наші партнери не передадуть ту зброю, яку пообіцяли. У них немає альтернативи. Ми не дамо їм такої можливості. У нас немає інших альтернатив. У нас не буде держави та людей - все буде спалено. Я таку альтернативу не розглядаю", - заявив президент.