Партнери зобов'язані передати обіцяну зброю, інакше в Україні усе буде спалено, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував військову підтримку нашій країні. За його словами, партнери зобов'язані надати нам обіцяне озброєння, якщо не бажають перемоги Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.
"Я не розглядаю варіант, що наші партнери не передадуть ту зброю, яку пообіцяли. У них немає альтернативи. Ми не дамо їм такої можливості. У нас немає інших альтернатив. У нас не буде держави та людей - все буде спалено. Я таку альтернативу не розглядаю", - заявив президент.
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