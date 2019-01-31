Партнертство з НАТО має ключове значення для ЄС, - Могеріні

Співпраця ЄС і НАТО зміцнилася за останні кілька років

Для Европейского союза партнерство с НАТО имеет ключевое значение в вопросе укрепления обороны стран-членов Альянса. Об этом сказала Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, информирует РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросовета.

Об этом Могерини сказала в среду, 30 января, во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Бухаресте.

"Наше партнерство с НАТО является ключевым: оно укрепилось в течение нескольких последних лет. Тот факт, что нам удается укреплять европейскую оборону и в то же время укреплять сотрудничество между ЕС и НАТО позволяет мне чувствовать гордость, и я хотела бы поблагодарить его (Йенса Столтенберга, - ред.) за личный вклад в эту работу", - сказала Могерини.

В четверг, 31 января, министры ЕС начнут обсуждение европейских оборонных проектов, в частности, так называемого Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), программ финансирования оборонных исследований, внедрения инновационных технологий, а также проведения текущих операций ЕС в сфере безопасности.

Напомним, заявил, что