Партнер кандидата від "Слуги народу" організовує пікет з вимогою зустрітися з Зеленським

Роман Солодкий, партнер 52-го номера у списку "Слуги народу" Артема Культенка по бізнесу, пов’язаному з київськими МАФами, організовує пікет під стінами Адміністрації президента. Про це йдеться у заяві київських "кіоскерів", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Главком".

Так, акція планується на 13 червня 2019 року біля Адміністрації президента України. Заявлено близько 500 учасників. Метою акції є "привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві, що створюються столичною владою та передача відповідного письмового звернення до Зеленського з проханням особистої зустрічі з ініціативною групою".

Зазначається, що організатором пікету є ГО "Громадянський корпус", президентом якої є Роман Солодкий. Раніше "Громадянський корпус" заявив про підтримку Артема Культенка, який потрапив до списку партії "Слуга Народу" під 52-м номером.

Джерело фото: glavcom.ua

Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками ще однієї громадської організації – "Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва" (ГО "СІТІ М.КИЄВА"). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

Як вже повідомлялось, сам Солодкий – дуже неоднозначна фігура. За даними "Главкому", його називають "королем незаконних МАФів". Свого часу він був дуже активним членом Партії регіонів та неодноразово з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгієвською стрічкою.

До списку партії "Слуга народу" потрапила ще одна людина, пов’язана з ринком столичних МАФів та Артемом Культенком. Це 22-й номер у списку Андрій Холодов.

Згідно з даними YouControl, на Холодова зареєстровано ТОВ "Флорентіно" (ЄДРПОУ 39746328), що спеціалізується на "мобільному харчуванні". Як ФОП Холодов до 10 червня працював у сфері "консультування з питань комерційної діяльності й керування".

На дружину Холодова Шаховську зареєстровано кілька підприємств із видами діяльності, пов'язаними з утриманням МАФів, а саме:

ТОВ "Юкрейн Ріал Естейт", керівник підприємства – Максим Холодов, брат Андрія Холодова. На нього зареєстровано ще кілька підприємств із такими самими КВЕДами: "оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення", "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна";

ТОВ "Хед Менеджмент Компані" та ТОВ "Табак Індастріал ЛТД".

Варто відзначити, що за даними YouControl, 10 червня, саме після партійного з'їзду "Слуги народу", ФОП Холодов був закритий.