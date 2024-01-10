Партизаны устроили вылазку в тренировочный лагерь оккупантов РФ в Крыму

"Наши агенты разведали место расположение личного состава и тренировочного лагеря рф в Черноморском", - говорится в сообщении.

Что известно об этой базе РФ?

База расположена прямо на старом винзаводе, который давно не функционирует.

"На КПП несколько человек, до 120 человек еще внутри, до 5 единиц КамАЗов для перевозки личного состава и боекомплекта, одна машина связи "ГАЗ-66" и УАЗ, видимо командирский", - рассказали в "Атеш".

Ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку она объекты оккупантов в Крыму. Так, ранее партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.