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Партизаны обнаружили "Панцирь С-1", закрывающий ключевые объекты РФ в Севастополе (фото)

Севастополь, Понедельник 18 ноября 2024 21:31
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Партизаны обнаружили "Панцирь С-1", закрывающий ключевые объекты РФ в Севастополе (фото) Фото: ЗРГК "Панцирь С-1" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Агенты "АТЕШ" обнаружили в Севастополе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Он закрывает ключевые военные объекты россиян в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" провели разведку Камышевой и Казачьей бухты. В ходе разведки были обнаружены точки наблюдения и огневые позиции для борьбы с беспилотниками.

Также возле школы водолазов Черноморского флота РФ была обнаружена система ПВО "Панцирь С-1".

Отмечается, что среди объектов, которые защищает эта система ПВО, есть: нефтебаза, режимный объект Минобороны РФ для тренировки боевых дельфинов, школа водолазов, тренировочная база, склады с боеприпасами и логистические склады 810-й бригады морской пехоты РФ, а также танковый полигон и аэродром.

"Анализируя важность этих объектов, можно сделать выводы о стратегическом значении подобных систем противовоздушной обороны. Выявление и вывод их из строя могут существенно изменить ход военных операций", - добавили в "АТЕШ".

Фото: партизаны обнаружили "Панцирь С-1", закрывающий ключевые объекты РФ в Севастополе (t.me/atesh_ua)

Напомним, на днях партизаны провели разведку Выборгского судостроительного завода в России. Там производят оборудование для систем управления запуском ракет.

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