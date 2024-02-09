Партизаны разведали склады боеприпасов Черноморского флота РФ в Крыму (фото)

Так, партизаны убедились, что противник рассредотачивает скопление боеприпасов, а так же стали свидетелями погрузки ящиков с боекомплектом для их дальнейшей транспортировки в воинские части.

"Наши агенты провели разведку складов боеприпасов 758 центра материально-технического обеспечения ЧФ рф возле н.п. Наумовка Сакского района", - говорится в сообщении.

"Атеш" разведал склады боеприпасов Черноморского флота РФ в Крыму (t.me/atesh_ua)

Кроме того, агенты "Атеш" выяснили, что территория складов большая и хорошо охраняемая, по всему периметру ходят патрули, так же стоят вышки с часовыми.

"Вероятно, здесь хранятся боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которое используется на военных суднах оккупантов", - добавили партизаны.

Ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты оккупантов в Крыму. Так, ранее партизаны нашли штаб одного из подразделения ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.