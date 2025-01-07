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Партизаны разведали один из штабов россиян в санатории в Крыму (видео)

Иллюстративное фото: россияне разместили штаб в санаториях Сакского района в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне обустроили свой штаб в одном из санаториев в Сакском районе временно оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Партизаны обнаружили новое место дислокации российских военных в санатории, расположенном в Сакском районе на улице Морская. На территории санатория зафиксировано множество грузовой военной техники, личный состав в военной форме и усиленная охрана.

"Нашим агентам удалось добыть множество ценной информации. Сейчас устанавливается точное военное подразделение, размещенное на этом объекте", - пишут в "АТЕШ".

В движении отметили, что россияне цинично прикрываются гражданскими и размещают свои объекты в курортной зоне, которая окружена санаториями и жилыми домами. Это не только угрожает безопасности местных жителей, а и является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Удар по аэродрому "Саки"

Напомним, 26 июля прошлого года в результате атаки в Крыму произошел пожар на военном аэродроме "Саки". Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили поражение аэродрома.

Известно, что россияне использовали его для контроля воздушного пространства, акватории Черного моря и нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.

Как рассказывал Telegram-канал Astra, во время удара по аэродрому могла быть уничтожена российская радиолокационная станция.

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