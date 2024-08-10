Партизаны провели разведку возле Крымского моста

"ВС РФ ускоренно укрепляют защиту моста системами ПВО и баржами в связи с активностью ВСУ на фронте", - говорится в сообщении.

Вдоль моста, по данным "АТЕШ", начали выставлять баржи в два ряда, а по всему периметру ведутся работы по вбиванию свай для возведения нового заграждения.

"Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов. В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", - рассказали партизаны.