Партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали жителей Херсонской области

"Партизанское движение "АТЕШ" объявило о начале операции "Украинская Ночь" и о первых результатах", - говорится в сообщении.

Так, в ночь с 26 на 27 апреля в селе Великие Копани, Олешковского района, партизаны ликвидировали двух оккупантов.

"Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата", - добавили в ЦНС.