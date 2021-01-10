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Партія Тимошенко - найкращий претендент на формування коаліції, - експерт

Київ, Неділя 10 січня 2021 14:31
Партія Тимошенко - найкращий претендент на формування коаліції, - експерт
Фото: "Батьківщина" (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

У разі необхідності сформувати нову коаліцію, "Слугам народу" потрібно буде об’єднуватися з "Батьківщиною". Це найкращий і найпрофесійніший можливий партнер.

Про це заявив політолог, експерт ГО "Слово і діло" Валентин Гладких.

"У разі розвалу монобільшості, "Батьківщина" є одним із претендентів на формування коаліції. Навіть якщо буде розпуск парламенту, "Батьківщина" є одним із гіпотетичних можливих партнерів для формування нової коаліції. Безумовно, Юлія Тимошенко реально знає, що робити, а не розмірковує "про все глобальне і конкретно ні про що", як це роблять більшість політичних лідерів", - зазначив експерт.

На підтвердження своїх слів він навів результати місцевих виборів і останню соціологію, яка демонструє зростання підтримки команди Тимошенко та її готовність до конструктивної співпраці.

За його словами, "Батьківщина" на відміну від інших політичних сил не займає позицію паразитарної опозиції.

"На місцях більшості переважно формуються за участі "Слуги народу", "Батьківщини" та локальних проєктів. А от ОПЗЖ і "ЄС" є достатньо токсичними для утворення коаліції. Взагалі "Батьківщина" може бути задоволеною своїми результатами на місцевих виборах. Завдяки системній роботі вони посіли друге місце за кількістю мандатів і друге місце за кількістю очільників міст, якщо рахувати й самовисуванців. Це блискавичний результат. Їм варто і надалі займати позицію розумного вичікування й генерувати ідеї. Як це було з антикоронавірусним фондом і штабом протидії ковіду, що запропонувала Тимошенко", - переконаний експерт.

Нагадаємо, на місцевих виборах за кількістю обраних депутатів "Батьківщина" поступилася лише партії "Слуга народу", провівши до місцевих рад понад 4500 депутатів.

Крім того, за даними соцопитування групи "Рейтинг", партія Юлії Тимошенко за кілька останніх місяців на третину збільшила підтримку людей.

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