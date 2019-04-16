Партія Рабіновича у парламентському рейтингу посіла друге місце, - КМІС

Партія Вадима Рабіновича "Опозиційна платформа – За життя" посіла друге місце в рейтингу серед політичних сил, які можуть пройти в парламент. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), який було проведено з 9 по 14 квітня.

За результатами соціологічного дослідження, серед тих, хто визначився з вибором, партія "Слуга народу" кандидата в президенти Володимира Зеленського займає перше місце з показником у 25,9%. На друге місце вийшла партія Вадима Рабиновича і Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" (15,7%). Третім йде "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (13,9%).

На четвертому місці з 12,1% "Батьківщина" Юлії Тимошенко. На п'ятому – "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка з показником 5,1%. Шосте місце займає партія "Сила і честь" Ігор Смешко (5%). Інші політичні сили на даний момент не проходять у парламент нового скликання.

У порівнянні з попереднім опитуванням КМІС, збільшили підтримку партії "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – За життя". Найбільше втратили "Батьківщина" і "Громадянська позиція". Радикальна партія Олега Ляшка зараз взагалі не проходить у Верховну Раду, а "Опозиційний блок" витіснила політсила Смешко.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респондентів у 129 населених пунктах усіх регіонів країни (крім тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим). Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% – для показників, близьких до 25%, 2% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.