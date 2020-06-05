Партія Порошенка виступила за об'єднання демократичних сил на місцевих виборах

"Європейська солідарність" закликає демократичні сили узгодити кандидатів на посади мерів міст та голів об'єднаних територіальних громад. "Євросолідарність" закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил і до координації зусиль на місцевих виборах.

Про це йдеться у зверненні на сайті політсили, передає РБК-Україна.

"Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом "Слуг" і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами", - наголосили в політсили.



У "ЄС" також вважають, що друге спільне завдання – забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони.

"Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі", - йдеться у заяві.

У партії зазначили, що задля реалізації цих завдань в "ЄС" готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями та місцевими лідерами.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни - виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

4 червня Верховна рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №3485, яким пропонується низка поправок до вже чинного Виборчого кодексу.

Зокрема, серед пропозицій депутатів - у містах з населенням від 15 тисяч людей проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками.