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Партія Порошенка вимагає від ЦВК скасування реєстрації Клюєва і Шарія

Новини » Вибори 2019    03.07.2019 - 12:41
Партія Порошенка вимагає від ЦВК скасування реєстрації Клюєва і Шарія
Фото: ЦВК (РБК-Україна)

"Європейська солідарність" звернулась до ЦВК

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" звернулася з відкритим листом до Центральної виборчої комісії (ЦВК) з вимогою переглянути рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати України Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності". 

"Шановні члени Центральної виборчої комісії! Партія "Європейська солідарність" вважає неприпустимою реєстрацію кандидатами в народні депутати України ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та одіозного українофоба-пропагандиста Анатолія Шарія", - йдеться у заяві.

У політсилі вважають очевидним той факт, що Клюєв і Шарій п’ять останніх років не проживали в Україні.

"Достатньо перевірити в Інтернеті відкриті джерела для підтвердження того, що ці двоє ховалися від правосуддя за кордоном. У 2014 році Андрій Клюєв втік до Москви разом зі своїм патроном Януковичем. Крім того, проти екс-глави АП була порушена кримінальна справа, а Генпрокуратура має затримати Клюєва у разі перетину держкордону України. Анатолій Шарій також знаходиться під слідством, він втік з країни у 2012 році і був оголошений у всеукраїнський розшук. Після цього постійно проживав у країнах Європи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що участь цих осіб у виборах, як і одіозного заступника генпрокурора Рината Кузьміна, є свідченням спроби реваншу та глибокого нехтування правом і здоровим глуздом.

"Це вимога не лише нашої політичної сили, а й усього патріотичного українського суспільства, яке глибоко обурене рішенням ЦВК. Навіть окремі члени Комісії називали рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія зрадою національних інтересів та зневагою до пам’яті загиблих героїв під час Революції гідності та у боях проти російських окупантів", - зазначили у партії.

Представники "Європейської солідарності" звернулися до Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоб отримати фактичні докази.

"Сподіваємося, що це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їх реєстрацію кандидатами в депутати", - заявили у Порошенка. 

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