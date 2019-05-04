Партія Мей на місцевих виборах в Британії втратила 1355 депутатів

Консервативна партія Великобританії, очолювана прем'єр-міністром країни Терезою Мей, за підсумками місцевих виборів втратила 1355 депутатів. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє Sky News.

Також за результатами цих виборів, які пройшли в Англії і Північній Ірландії, Консервативна партія втратила контроль над 49 місцевими радами. Це найгірший результат для консерваторів за останні 25 років.

Реакція Терези Мей, як лідера Консервативної партії, була стриманою. Вона тільки зазначила, що зараз консерватори "переживають важкі часи".

Нагадаємо, на тлі близького виходу Великобританії з Євросоюзу в Шотландії зросла підтримка ідеї незалежності від Великобританії і досягла найвищого рівня за останні чотири роки. Причина - виборці хочуть залишатися в складі Європейського союзу. Також в Британії падає рейтинг Мей через Brexit.

Опитування показало, що підтримку ідеї відокремлення Шотландії від Королівства підтримує 49% виборців, тоді як ще в 2018 році цю ідею підтримували лише 45%.