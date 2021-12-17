Партія Меркель обрала нового лідера

"Фрідріх Мерц повинен стати новим головою ХДС - принаймні, якщо партія доб'ється свого. В опитуванні Мерц отримав 62,1 відсотка голосів і, таким чином, явно здобув перемогу над своїми конкурентами Хельге Брауном (12,1 відсотка) і Норбертом Реттгеном (25,8 відсотка)", - пише видання.

Варто відзначити, що партія вперше в історії провела свого роду референдум для вибору нового лідера, в якому запропонували взяти участь 400 тисячам осіб.

В результаті голосування, з результатом 62,1% голосів переміг Фрідріх Мерц - юрист і колишній глава парламентської групи ХДС. Мерц вважався опонентом і затятим критиком Ангели Меркель.

Явка склала майже 64%, що є порівняно високим показником. Німці могли голосувати як в цифровому форматі, так і поштою.

Результат опитування ще належить затвердити партійному з'їзду, який відбудеться 21 і 22 січня. При цьому, згідно з чинним графіком, майбутній лідер ХДС повинен офіційно вступити на посаду 22 січня.