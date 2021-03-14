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Партія Меркель зазнала поразки на виборах у двох ключових регіонах Німеччини

Автор: Артур Родивилов

В Німеччині партія канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС) програла вибори в місцеві парламенти (ландтаги) у двох федеральних землях - Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. ХДС займає другі місця.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними екзит-полу телеканалів ARD і ZDF, в Баден-Вюртемберзі перемогу здобуває партія "Зелені" на чолі з прем'єр-міністром землі Винфридом Кречманном. Партія отримала підтримку 31-31,5% виборців, що є кращим результатом "Зелених" на виборах в ландтаг в історії.

Друге місце з 23% посідає Християнсько-демократичний союз, який знаходився в урядовій коаліції з "Зеленими". Цей результат став найгіршим в історії на виборах в ландтаг цієї федеральної землі.

У Рейнланд-Пфальці перемагає СДПН на чолі з прем'єром землі Малу Драєр. Партія, яка керує в землі вже 30 років, набирає 33,5-34,5% голосів, трохи менше, ніж на минулих виборах у 2016 році. За ХДС проголосували 25,5-26%, а за "Зелених" - 8,5-9,5%. Результат консерваторів в цій землі теж - найгірший в історії.

У вересні цього року мають відбутися вибори до німецького Бундестагу.

Як повідомляло РБК-Україна, глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет обраний головою керівної партії Німеччини. Рішення ухвалено на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Нагадаємо, у новорічному зверненні Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила, що більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини. Вона на посаді з 2005 року. До 2018 року вона очолювала партію ХДС.

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Новини України выборыАнгела Меркель
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