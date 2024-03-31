Партия Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре

Партия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре - крупнейших городах Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным предварительного подсчета голосов, действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу опережает своего соперника от партии президента.

После открытия 41,43% ящиков для голосования Имамоглу получил 50% поддержки по сравнению с 41,26% у Мурата Курума, бывшего министра национального правительства Эрдогана.

"Основываясь на данных, которые мы собрали, я могу сказать, что приверженность и доверие наших граждан к нам действительно были продемонстрированы. Текущая картина нас очень радует", - сказал Имамоглу.

Действующий мэр Анкары Мансур Явас, представляющий оппозицию, также объявил о победе над соперником от партии Эрдогана.