Партия Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре
Партия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре - крупнейших городах Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным предварительного подсчета голосов, действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу опережает своего соперника от партии президента.
После открытия 41,43% ящиков для голосования Имамоглу получил 50% поддержки по сравнению с 41,26% у Мурата Курума, бывшего министра национального правительства Эрдогана.
"Основываясь на данных, которые мы собрали, я могу сказать, что приверженность и доверие наших граждан к нам действительно были продемонстрированы. Текущая картина нас очень радует", - сказал Имамоглу.
Действующий мэр Анкары Мансур Явас, представляющий оппозицию, также объявил о победе над соперником от партии Эрдогана.
Местные выборы в Турции
В воскресенье, 31 марта, в Турции проходили местные выборы. Обычно местные выборы в Турции рассматриваются аналитиками как показатель поддержки Эрдогана и устойчивости оппозиции. В преддверии голосования Эрдоган заявлял, что мартовские местные выборы станут последними в его политической карьере.
В некоторых городах на востоке Турции вспыхнуло насилие на фоне голосования. Так, в поселке Диярбакыр во время голосования на избирательном участке между присутствующими произошел спор, переросший в драку со стрельбой.
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