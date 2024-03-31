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Партия Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре

Турция, Воскресенье 31 марта 2024 23:04
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Партия Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Партия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана проигрывает на местных выборах в Стамбуле и Анкаре - крупнейших городах Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным предварительного подсчета голосов, действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу опережает своего соперника от партии президента.

После открытия 41,43% ящиков для голосования Имамоглу получил 50% поддержки по сравнению с 41,26% у Мурата Курума, бывшего министра национального правительства Эрдогана.

"Основываясь на данных, которые мы собрали, я могу сказать, что приверженность и доверие наших граждан к нам действительно были продемонстрированы. Текущая картина нас очень радует", - сказал Имамоглу.

Действующий мэр Анкары Мансур Явас, представляющий оппозицию, также объявил о победе над соперником от партии Эрдогана.

Местные выборы в Турции

В воскресенье, 31 марта, в Турции проходили местные выборы. Обычно местные выборы в Турции рассматриваются аналитиками как показатель поддержки Эрдогана и устойчивости оппозиции. В преддверии голосования Эрдоган заявлял, что мартовские местные выборы станут последними в его политической карьере.

В некоторых городах на востоке Турции вспыхнуло насилие на фоне голосования. Так, в поселке Диярбакыр во время голосования на избирательном участке между присутствующими произошел спор, переросший в драку со стрельбой.

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