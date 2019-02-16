США направлять додаткову гуманітарну допомогу Венесуелі

Партія буде спрямована 16 лютого в колумбійське місто Кукута

Соединенные Штаты Америки (США) направят еще одну партию гуманитарной помощи Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, гумпомощь будет направлена 16 февраля в колумбийский город Кукута на границе с Венесуэлой. В общей сложности США отправят 250 тонн гуманитарной помощи, которая включает в себя продуктовые и гигиенические наборы. Сообщается, что это будет сделано в ответ на просьбу Хуана Гуайдо, которого американские власти признали временным президентом Венесуэлы.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы.

РБК-Украина писало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса провел секретные переговоры со спецпредставителем Государственного департамента США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом. Якобы спецпредставителю Госдепа предложили приехать в Венесуэлу по личному приглашению Мадуро, чтобы США убедились в поддержке народом Венесуэлы "законно избранного президента и правительства".