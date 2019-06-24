Партії "капітуляції" озвучують антидержавні ідеї, - Данилюк

У команді нового президента озвучують антидержавні ідеї, зокрема давні російські мрії про двопалатний парламент в Україні. Про це заявив голова громадської організації "Спільна справа", один з лідерів виборчого об'єднання "Сила права" Олександр Данилюк, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Gazeta.ua.

Також, за словами Данилюка, Зеленський у своїх заявах представників пропонує нам погодитися на пропозиції Росії щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі. Мова йде про фактичне визнання окупації Криму і на початку реінтеграції Донбасу у вигідному РФ формат, зазначив Данилюк.

Представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, пропонує ввести блокуюче право на референдумі. Наприклад, щоб прийняти вступ України в НАТО, повинні проголосувати не менше 76 відсотків. Якщо 25 відсотків голосують проти, цього не буде. Такі ідеї ведуть до того, чого вимагає Росія: позаблоковий статус, відмова від ЄС, можлива федералізація, зазначає Данилюк.

"А двопалатний парламент взагалі притаманний федеративним державам, а не унітарним", - пояснює Данилюк.

На думку лідера "Спільної справи", проросійський вектор українська політика отримає, якщо Зеленський отримає більшість у парламенті або якщо сформує її з тими політичними силами, які поділяють проросійські погляди. Політик вважає, в Україні зараз існує велика кількість партій "капітуляції", які чомусь називають себе "партіями миру".

"Ми всі хочемо миру. Але мир настає або після перемоги, або капітуляції... В умовах конфлікту, країна-агресор повинна компенсувати шкоду, заподіяну державі і її громадянам. Якщо підемо шляхом, який підтримують партії "капітуляції", юридично Росія не буде вважатися агресором. Донбас будуть сприймати як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тоді компенсаціями мільйонам постраждалих людей і відновленням зруйнованого майна доведеться займатися українському уряду. Тобто, громадянам", - зазначив Данилюк.

Також політик розповів, що у Верховному суді досі розглядається позов про незаконність виборів у Верховну раду. Данилюк вважає, що розпуск парламенту незаконний, як і більшість перших указів Зеленського. На думку політика, дострокові парламентські вибори - це не питання оновлення влади, а бажання нинішнього президента використовуючи популярність, отримати максимальну кількість мандатів.

"Рейтинг Зеленського тримається на віртуальних образах. Немає програми або команди, за яку можна було б учепитися. З кожним днем рейтинг і популярність будуть падати. Тому Зеленський зацікавлений якомога швидше провести вибори і отримати максимальну кількість депутатів. Цього не станеться, якщо у суспільства буде більше часу проаналізувати, що насправді робить або не робить Зеленський. Розпуск парламенту - такого Порошенко собі не дозволяв. Цього не робив навіть Янукович. Це грубе порушення демократичних принципів", - вважає лідер "Спільної справи".

"Складно прогнозувати, як буде виглядати майбутня коаліція, тому що на мажоритарних округах від партії Зеленського йдуть одіозні особистості - реакціонери, силовики, представники режиму Януковича, українофоби. Загальний список - начебто і нічого. Два десятки відомих людей - непогані. Але решта - хто вони, звідки взялися – незрозуміло", - пояснює Данилюк.

Олександр Данилюк - один з лідерів виборчого об'єднання "Сила права", екс-кандидат в президенти України. У 2014 році - радник міністра оборони. Один з лідерів Революції Гідності, брав участь у бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російської гібридної агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

Раніше Олександр Данилюк заявляв, що очолюваний ним громадський рух "Спільна справа", об'єднується на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом "Сила права" Андрія Сенченка. Мета об'єднання - формування коаліції навколо 5 принципів, серед яких - неприпустимість капітуляції і російського реваншу, які готуються з метою зняти з РФ відповідальність за агресію.

"Сила права" - з 2014 року об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки і міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора і над відшкодуванням збитків, заподіяних російською збройною агресією.