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У партії "Голос" очікується зміна у керівництві, - джерело

Автор: РБК-Україна

Найближчим часом у партії "Голос" очікуються кадрові зміни. Буде призначено нового керівника секретаріату партії.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна в керівництві партії.

За словами співрозмовників, керівником виконавчого органу партії - секретаріату буде призначено народного депутата минулих скликань, колишній віце-мер Одеси, політтехнолог і журналіст Володимир Курінний.

Курінний раніше займався будівництвом партії "УДАР", формуванням мережі регіональних партструктур. Він також був одним з керівників останньої передвиборної кампанії Віталія Кличка на виборах мера столиці.

Також Курінний був депутатом трьох скликань парламенту, працював в Адміністрації президента Петра Порошенка, де відповідав за реформу децентралізації.

Керував рядом виборчих кампаній в країні. Позиціонує себе як "правий ліберал" і "тетчерист".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що фракція "Голос" у Київській міській раді виключила зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який побився на стендап виступі з ведучим програми "Телебачення Торонто" Владом Капицею. Сам Богатов відмовився добровільно здавати мандат.

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