Паровые автомобили: почему сегодня не ездят машины на дровах

Для многих будет шоком, но когда-то давно технический прогресс мог вернуть так, что мы бы сегодня ездили не на бензиновых машинах, а на паровых. И более того – последние паровики исчезли с европейских путей в 1960-х годах… Что мешает их распространению сегодня?

О том, чем паровые автомобили лучше бензиновых, читайте в материале РБК-Украина .

В свое время автомобиль стоял на развилке – за место на конвейере массового производства боролись пар, электричество и бензин. И то, что в 1910 – 1920-х гг. наконец победил именно бензин, во многом случайность.

Что такое паровые автомобили

Транспорт, использующий энергию пара, может быть достаточно эффективным – несмотря на общий стереотип о его КПД на уровне нескольких процентов. Тем более что первые пригодные для эксплуатации кареты, омнибусы и дилижансы с паровым двигателем появились на дорогах еще во второй половине 1800-х годов – за несколько десятилетий до бензинового автомобиля. В более массовом, коммерческом использовании паровые автомобили – тягачи и грузовики – получили распространение в 1890-х гг.

Только паровых грузовиков существовало тогда более 150 брендов. В 1900 г. около половины всех автомобилей США были паровыми. Легковые паровые автомобили серийно выпускались до конца 1920-х годов, грузовики – вплоть до 1960-х.

На фоне бензиновых конкурентов их преимущества были впечатляющими.

Конструктивно простой двигатель;

Технологически простые агрегаты. То есть паровое авто не нуждалось в высокоточном производстве;

Элементарная трансмиссия без коробки;

Значительная мощность и высокий крутящий момент силового агрегата;

Бесшумная работа силового агрегата;

Долговечность на фоне тогдашних бензиновых конкурентов;

Неприхотливость в отношении топлива. Паровики часто могут работать на углях, дровах, мазуте, керосине.

Конечно, недостатки у машин с паровой машиной под капотом тоже:

Массивный громоздкий двигатель. Проблема в том, что двигатель состоит фактически из двух агрегатов – котла, продуцирующего пару, и паровой машины, превращающей ее энергию в механическое движение вала;

Значительная масса всего авто;

Долгое время для запуска после стоянки – не менее 15 – 10 минут;

Потребность в заправке водой. Потребление воды достигает нескольких литров на 100 км.

Правда о КПД паровиков

Тезис о низкой эффективности парового двигателя стал неактуален еще в 1920-е. С тех пор паровики получили полный комплект технологий, которые придали этой технике еще большую отдачу. В конце концов, самые совершенные модели паромобилей имели КПД до 34% - больше, чем у типичных карбюраторных двигателей.

Соответственно паровые машины издавна демонстрировали высокие характеристики. Даже ранние паровики были достаточно быстроходными, скажем, тяжелый и громоздкий паровой дилижанс Amedee Bollee 1875 развивал до 60 км/ч.

Паровые автомобили по сравнению с машинами на ДВС

Автомобили с ДВС долго проигрывали паромобилям (электромобилям тоже, но это другая история). Бензиновые экипажи были сложнее по конструкции, двигателю потребовался хитрый газораспределительный механизм, высокоточная топливная система и система зажигания. В глазах потребителя бензиновая машина была проблемной из-за хлопотного запуска мотора, низкой надежности вследствие сложности конструкции и относительно высокой цены на бензин. Кроме того, узкий диапазон оборотов бензинового мотора нуждался в сложной трансмиссии – коробке передач, которую вплоть до 1950-х годов приходилось переключать вручную.

Но со временем ДВС начал накапливать преимущества, количество которых в конце концов стало критическим.

Кратко

Безусловно, этот поворотный момент автомобильной истории требует отдельного исследования. Но независимо от причин, приведших к победе в технологической гонке начала ХХ ст. бензинового мотора, мы должны благодарить инженеров той поры за то, что имеем сегодня. А именно – за вполне удобные и безотказные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Кстати, сегодня, в конце первой четверти ХХІ ст. У нас есть четкие признаки нового перераспределения: сто лет спустя электропривод снова атакует бензомобили и дизели в придачу. И сможет ли он наконец взять реванш, до сих пор не ясно.