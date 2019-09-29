На парламентських виборах у Австрії перемогла партія Курца

В Австрії на дострокових парламентських виборах перемогла консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з головою, колишнім канцлером Себастьяном Курцем, набравши 38,4% голосів. Про це свідчать дані на сайті МВС Австрії.

Згідно з попереднім підрахунком голосів, на другому місці - Соціал-демократична партія (21,5% голосів), за нею-Австрійська партія волі, раніше формувала коаліційний уряд з прихильниками Курца (набрала 17,3% голосів).

Крім того, за останніми даними, до парламенту проходять "Зелені" (12%) і праволіберальна партія "Нова Австрія" - 7%.

Зазначимо, офіційні результати лише на пару відсотків відрізняються від даних екзит-полів, які також свідчили про перемогу партії Курца.

Партії, які проходять до австрійського парламенту, поки не висловилися, яким чином може бути сформовано новий коаліційний уряд.

Нагадаємо, в Австрії 29 вересня відбулися дострокові парламентські вибори. За даними екзит-полів, лідер – Австрійська народна партія – набрала на дострокових виборах 37% голосів.