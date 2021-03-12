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ТСК по УЗ має заслухати всі позиції і запросити правоохоронні органи, - екс-міністр

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 13:23
ТСК по УЗ має заслухати всі позиції і запросити правоохоронні органи, - екс-міністр Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Тимчасова слідча комісія Верховної ради, створена для перевірки фінансового стану УЗ, має заслухати правоохоронні органи, які довгий час розслідували корупційні схеми в УЗ.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян у ефірі телеканалу "Україна 24".

"У мене було спілкування з регіонами, було багато представників ОТГ і областей. УЗ звертається до них з проханням компенсувати вартість пасажирських перевезень залізничним транспортом. І кожне ОТГ витягує гроші - хтось 100 тис. зі свого бюджету, хтось 200 тис. гривень. Для них це великі гроші! І ці всі керівники ОТГ мені кажуть: "Володимире, а як ми таке можемо робити, коли знаємо, що поки ми витягуємо останні копійки, члени Наглядової ради УЗ отримують зарплати в декілька сот тисяч гривень кожен. Причому довели компанію фактично до банкрутства", - розповів Омелян.

Саме тому, наголосив колишній міністр, Тимчасова слідча комісія, створена парламентом, має заслухати всі позиції, а також запросити правоохоронні органи, які давно займаються УЗ.

На його переконання, зараз наглядова рада намагається уникнути відповідальності, адже її члени як ніхто причетні до фінансової кризи останніх років.

Нагадаємо, Верховна рада створила Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати фінансові проблеми на УЗ, які виникли протягом трьох останніх років, з 2017 по 2020 рік. ТСК вже провела засідання: на нього запросили лише членів наглядової ради та міністра інфраструктури.

За результатами засідання ТСК звернулась до Кабміну та наглядової ради щодо оцінки діяльності саме останнього керівника, хоча він приступив до своїх обов’язків лише півроку тому.

Водночас за даними економіста Бориса Кушнірука, зарплати членів наглядової ради перевищували законний рівень більше ніж у 30 разів. Тоді як згідно з законом, їхні зарплати не можуть бути більше ніж у 22 рази вищими від середньої ставки у галузі.

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