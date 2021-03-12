ТСК по УЗ має заслухати всі позиції і запросити правоохоронні органи, - екс-міністр

"У мене було спілкування з регіонами, було багато представників ОТГ і областей. УЗ звертається до них з проханням компенсувати вартість пасажирських перевезень залізничним транспортом. І кожне ОТГ витягує гроші - хтось 100 тис. зі свого бюджету, хтось 200 тис. гривень. Для них це великі гроші! І ці всі керівники ОТГ мені кажуть: "Володимире, а як ми таке можемо робити, коли знаємо, що поки ми витягуємо останні копійки, члени Наглядової ради УЗ отримують зарплати в декілька сот тисяч гривень кожен. Причому довели компанію фактично до банкрутства", - розповів Омелян.

Саме тому, наголосив колишній міністр, Тимчасова слідча комісія, створена парламентом, має заслухати всі позиції, а також запросити правоохоронні органи, які давно займаються УЗ.

На його переконання, зараз наглядова рада намагається уникнути відповідальності, адже її члени як ніхто причетні до фінансової кризи останніх років.