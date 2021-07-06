Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України

Сьогодні, 6 липня, Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Чорному морі та Азовському морі". Вчинки Російської Федерації становлять загрозу не лише безпеці України, але і Європі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначає міністерство, схвалення резолюції підтверджує єдність міжнародної спільноти в засудженні військової агресії з боку Російської Федерації проти України.
"Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці", - відзначає пресслужба.
Парламентська асамблея ОБСЄ, зі свого боку, закликає Росію:
"Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ", - зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.