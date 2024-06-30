Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа: резолюция

Политик уточнил, что резолюция была принята в день открытия летней сессии в Бухаресте. В ней содержится осуждение со стороны ПА ОБСЕ 10-летней военной агрессии России против Украины.

Так, в документе были признаны действия военно-политического руководства РФ и российских Вооруженных сил в ходе полномасштабного вторжения в Украину - геноцидом украинского народа.

"Документ также определяет деколонизацию РФ необходимым условием для установления крепкого мира", - рассказал член делегации.

Соответствующая резолюция, среди прочего, призывает 53 государства-участника ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех захваченных российскими захватчиками территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы.

Кроме того, в резолюции ПА ОБСЕ содержится призыв о создании Специального трибунала с целью привлечения к ответственности российской стороны за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины.

Также речь идет о призыве провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, изнасилований, совершенных российской армии в Украине, добавил нардеп.

Отмечается, что сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ продлится до 3 июля.